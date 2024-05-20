انطلاق أولى رحلات الحجّاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة

انطلقت عصر الإثنين، أولى رحلات الحجّاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة، من مطار هواري بومدين الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

حيث شارك في توديع أول دفعة من الحجّاج، كل من وزير النقل، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزير الإتصال.

إلى جانب سفير السعودية بالجزائر، ومدراء الخطوط الجوية الجزائرية، وشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، والديوان الوطني للحج والعمرة. بالإضافة إلى إطارات بالنقل الجوي.

وتتولى الخطوط الجوية الجزائرية نقل ما يزيد عن 21 ألف حاجّ، من مجمل حصة الجزائر من الحجيج، التي تقدّر لموسم 1445 هجري، بـ41 ألفا و300 حاجّا وحاجة.