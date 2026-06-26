انطلاق أول رحلة مباشرة لـ”الجوية الجزائرية” نحو لواندا

في خطوة جديدة تعكس التوجه نحو تعزيز الحضور الإفريقي

أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية، الجمعة، أول رحلة جوية مباشرة تربط الجزائر بمدينة لواندا، عاصمة أنغولا، في خطوة جديدة تعكس توجهها نحو تعزيز حضورها في القارة الإفريقية وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم الربط الجوي مع الدول الإفريقية.

وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن افتتاح هذا الخط الجوي الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتجسيداً لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية أنغولا إلى الجزائر، والتي أُعلن خلالها عن إطلاق هذا الخط، في إطار تعزيز انفتاح الجزائر على محيطها الإفريقي، وترقية المبادلات الاقتصادية والتجارية والإنسانية مع دول القارة، إلى جانب دعم مكانة الجزائر كمحور إقليمي للنقل الجوي والربط بين مختلف العواصم الإفريقية.

وأوضح المصدر أن هذا الإنجاز يندرج ضمن استراتيجية مجمع الخطوط الجوية الجزائرية الهادفة إلى توسيع شبكة الوجهات الدولية، خاصة نحو الأسواق الإفريقية الواعدة، والاستجابة للطلب المتزايد على النقل الجوي، مع توفير خدمات أكثر مرونة وجودة لفائدة رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين وكافة المسافرين.

وأضاف البيان ذاته أن الخط الجديد سيمثل إضافة نوعية لشبكة الرحلات، بما يسهم في تعزيز حركة التنقل والتبادل بين الجزائر وأنغولا، ويدعم فرص التعاون والشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية، تماشياً مع الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية، في ختام بيانها، مواصلة تنفيذ برنامجها الرامي إلى توسيع حضورها القاري والدولي، وترسيخ دورها كفاعل محوري في دعم الحركية والتنمية، وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية.