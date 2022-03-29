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الجزائر
تطرح للبيع بأسعار مدروسة

انطلاق أول شحنة لحوم من تمنراست لتموين أسواق الشمال

فيصل. ن
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انطلاق أول شحنة لحوم من تمنراست لتموين أسواق الشمال
أرشيف

أعطيت الثلاثاء من ولاية تمنراست إشارة انطلاق أول شحنة من اللحوم الحمراء موجهة لتموين أسواق عدة ولايات من شمال الوطن بهذه المادة الغذائية خلال شهر رمضان.

وتشمل هذه الكمية الأولى، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، 36 طنا من اللحوم الحمراء من بين مجموع 800 طن التي سيضمن الديوان الوطني للحوم الحمراء نقلها وتوزيعها على ولايات بشمال البلاد لاسيما التي تعاني من نقص في اللحوم الحمراء، حسب الشروحات التي قدمتها السلطات المحلية.

وأكد والي الولاية مصطفى قريش، حسب المصدر ذاته، أن هذه العملية من شأنها ضمان توفر هذه المادة الغذائية خاصة في شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة العناية بجودة اللحوم الحمراء وكذا الشروط الصحية.

وأشار بالمناسبة أن هذه العملية قد تحققت بفضل الانفتاح الذي أقرته السلطات العمومية على السوق الإفريقية من خلال ترقية المبادلات التجارية التي تتم عبر الشريط الحدودي، الذي سمح باستيراد الأنعام، إلى جانب دخول المذبح الصناعي الجديد حيز الخدمة بتمنراست المنجز بمواصفات عصرية في إطار الاستثمار الخاص، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد بخصوص تذليل الصعوبات أمام مشاريع الاستثمار.

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