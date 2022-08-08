انطلاق إنجاز أول مسجد ذَكي بالعاصمة

تم، الإثنين وضع حجر الأساس لبناء أول مسجد ذكي بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، وهذا تحت إشراف الأمني العام لوزارة السكن.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشرف الإثنين مصطفى زواوي الأمين العام لوزارة السكن، وبتعليمات من الوزير محمد طارق بلعريبي، على وضع حجر الأساس لبناء المسجد الأخضر بسيدي عبد الله.

وأوضح البيان أن المسجد الأخضر يعد أول مسجد ذكي على مستوى الجزائر، ويتميز بخصائص بيئية، حيث يعمل بنظام طاقوي مزيج بين الشمسي والعادي، بالإضافة إلى استغلال مياه الأمطار واستعمالها للتنظيف والسقي.

كما يَحوي المسجد، يضيف المصدر ذاته، على حنفيات مياه أوتوماتيكية واقتصادية، بالإضافة إلى أسوار ونوافذ تعمل بتقنية العزل الطاقوي مما يسمح بإقتصاد الطاقة الداخلية.

وتبلغ مساحة الجامع 9000 م²، حيث يحتوي على طابق أرضي يسع 2500 مصلي رجال، الطابق أول بسعة 1500 مصلي ، والطابق الثاني المخصص لنساء والذي يسع 2000 مصلية، كما يحتوي المسجد الأخضر على مدرسة قرآنية، وسكنين وظيفيين للإمام والمؤذن.

وأشار البيان إلى أن مدة الإنجاز تتمثل في 24 شهر، مع التزام المقاولة بالعمل بنظام 8* 2.

نحو استعمال الطاقة الشمسية في المساجد والمدارس القرآنية

تعتزم وزارة الشؤون الدينية تعميم استعمال الطاقة الشمسية في المساجد والمدارس القرآنية والزوايا، وهذا من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون مع وزارة الانتقال الطاقوي.

وجرت مراسيم التوقيع على الاتفاقية، الإثنين 21 مارس 2022، بين وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان.

وأكد بلمهدي في كلمة له أن هذه العملية تهدف إلى مرافقة المجتمع من حيث التحسيس في استعمال الطاقات المتجددة وعدم تبذير الطاقات الموجودة.

وأوضح المتحدث ذاته أن مصالحه تعمل على استعمال أكبر للطاقات المتجددة في المساجد المعاهد والمراكز الثقافية الاسلامية والمدارس القرآنية والزوايا.

وحسب بيان للوزارة تندرج هذهالاتفاقية ضمن برنامج الحكومة المتعلق بتطوير الطاقات المتجددة لا سيما في مجال استعمال الطاقة الشمسية في المساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية، وكذا تنظيم نشاطات توعوية وتحسيسية في مجال الانتقال الطاقوي وترشيد الاستهلاك.