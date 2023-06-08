انطلاق اجتماعات اللجنة الجزائرية الأردنية هذا الأحد

وتركز على التعاون الاقتصادي..

تنطلق اجتماعات اللجنة الجزائرية الأردنية المشتركة، الأحد، في عمّان، في دورتها التاسعة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية “بيترا”.

وستحمل هذه الاجتماعات في أجندتها العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها.

ويترأس الاجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، وزير الصناعة علي عون من الجانب الجزائري. وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي.

وسيسبق اجتماعات اللجنة، اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية، يومي الأحد والاثنين، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية في البلدين.

وأخذت مساعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك زخما واضحاً. بعد زيارة ملك الأردن إلى الجزائر، وما تبعها من زيارات متبادلة على أعلى المستويات، حسب البيان.