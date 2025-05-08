انطلاق احتفالات اليوم الوطني للذاكرة المخلدة للذكرى الـ 80 لمجازر 8 ماي

انطلقت، اليوم الخميس، بقصر الأمم، الاحتفالات الرسمية المخلدة لليوم الوطني للذاكرة المصادف للذكرى الـ 80 لمجازر 8 ماي 1945، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي حضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء من الحكومة والأسرة الثورية وممثلين عن المجتمع المدني وأصدقاء الثورة التحريرية.

وتنظم هذه الفعالية من قبل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تحت شعار: “يوم الذاكرة.. يوم مشهود لعهد منشود”، حيث تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوفاء لذاكرة الشهداء الذين سقطوا ضحايا للمجازر الدامية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري الأعزل.

وتجسد مراسم إحياء الذكرى هذا العام عمق الاعتزاز الوطني بتضحيات الأجيال السابقة، كما تعبّر عن التزام الدولة الجزائرية بمواصلة توثيق جرائم الاستعمار الفرنسي والعمل على صون الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة.

وتشمل الاحتفالات كلمات رسمية، شهادات حية، ومعارض وثائقية تاريخية تسلط الضوء على بشاعة الجرائم المرتكبة في 8 ماي 1945، والتي شكّلت نقطة تحول حاسمة في مسيرة النضال من أجل الاستقلال.