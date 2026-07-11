انطلاق استقبال 2000 طفل من أبناء الجالية للمشاركة في المخيمات الصيفية بالجزائر

تشرع وزارة الشباب، ابتداءً من صبيحة اليوم السبت، في استقبال الأفواج الأولى من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، للمشاركة في المخيمات الصيفية، ضمن حصة مخصصة لفائدة 2000 طفل، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتتم عملية استقبال المشاركين عبر مختلف مطارات الجزائر، في إطار هذا البرنامج الوطني الرامي إلى تعزيز ارتباط أبناء الجالية بوطنهم وتمكينهم من الاستفادة من فضاءات الترفيه والتبادل الثقافي خلال العطلة الصيفية.