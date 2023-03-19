انطلاق اكبر حملة تضامنية بالأصنام لجمع 400 مليون لفائدة التلميذة “حواء”

مصابة بتشوه خلقي وتحتاج عملية جراحية بالخارج

أطلقت مؤخرا جمعية “أث الخير” بالأصنام، أكبر حملة تضامنية بولاية البويرة لجمع التبرعات بغرض نقل التلميذة شيروال حواء البالغة من العمر 11 سنة والمصابة بتشوه خلقي إلى فرنسا من أجل إجراء عملية جراحية تكلف 400 مليون سنتيم، خاصة وأن وضعيتها الخطيرة تستدعي تدخلا جراحيا عاجلا، الأمر الذي يستعصي على أسرتها المحدودة الدخل تحمل مصاريفها ومصاريف التنقل إلى الخارج لتلقي العلاج.

ولإنجاح المبادرة التضامنية، جندت جمعية، “أث الخير” بالاصنام، العشرات من المتطوعين الشباب، والذين يجوبون القرى لجمع التبرعات، ودعوة السكان، وخاصة ذوي القلوب الرحيمة من كل ولايات الوطن للمشاركة في عملية جمع التبرعات لتغطية تكاليف علاج حواء، بالخارج، حيث تم تسجيل تفاعل كبير منذ الساعات الأولى لانطلاق الحملة التضامنية من طرف المئات من المواطنين، وحسب رئيس جمعية، أث الخير الأصنام، فإن السكان تفاعلوا بتلقائية وبشكل ايجابي مع الحملة في انتظار توسيع الحملة إلى كل بلديات البويرة، مضيفا أنه تم إلى غاية أول أمس الجمعة جمع 160مليون سنتيم، و860 لتر من زيت الزيتون.

للتذكير، فإن التلميذة شيروال حواء التي تدرس بابتدائية بوبكر موسى بتاوريت اعمر بلدية الأصنام بالبويرة، ولدت مشوهة جسديا، ما سبب لها اضطرابات نفسية كبيرة، خاصة وأنها تعتمد على زملائها بالقسم لكتابة دروسها، وهذا ما جعل عائلتها تعيش مأساة اجتماعية وإنسانية أمام معاناة وعذاب ابنتهم التي ولدت بتشوه على مستوى اليدين والأطراف السفلية والعين، ما سيستدعي إجراء عدة عمليات جراحية لها.

ويأمل والدها من فاعلي الخير وذوي القلوب الرحيمة مساعدته لتمكين ابنته من إجراء عملية جراحية، حتى تستطيع ان تعيش كبقية الأطفال وتعتمد على نفسها في المدرسة، ولمن يريد المساعدة يمكنه ان يتصل برقم والدها: 0664899178\0791729891 ccp:0021002439clé15 والله لا يضيع اجر المحسنين.