انطلاق الأشغال بالمنطقة الحرة على حدود تونس قريبا

بإقليم الطالب العربي بواد سوف

ستنطلق في القريب أشغال إنشاء منطقة حرة حدودية للأنشطة الاقتصادية على مستوى إقليم بلدية الطالب العربي الحدودية (80 كلم شرق عاصمة الولاية)، حسب ما علم لدى مسؤولي هذه الجماعة المحلية.

وجرى اختيار أرضية تجسيد هذا المشروع الاقتصادي الواعد بمنطقة “بئر بوعروة” الواقعة بمحاذاة المعبر الحدودي المتاخم للحدود التونسية والتي تتربع على مساحة قوامها 500 هكتار قابلة للتوسيع إلى 2.000 هكتار، كما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية رئيس المجلس الشعبي لبلدية الطالب العربي، إبراهيم دويم.

ويأتي إنشاء هذه المنطقة الحرة الحدودية بهذه الولاية في إطار مشروع استحداث مناطق حرة حدودية للأنشطة الاقتصادية الذي أقرته السلطات العمومية على مستوى أقاليم خمس ولايات جنوبية حدودية (الوادي وتمنراست وتندوف وإيليزي وأدرار) بغرض ترقية فرص الاستثمار بما يضمن توفير بدائل للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، كما جرى التذكير به.

وستسمح طبيعة الاستثمارات المدرجة ضمن أنشطة المنطقة الحرة الحدودية للراغبين في ولوج عالم الاستثمار المنتج بممارسة عشرة (10) أنشطة اقتصادية من شأنها دعم مشاريعهم الاستثمارية من بينها التخزين والتصنيع والتوزيع وإعادة الشحن وإعادة التصدير والخدمات وأنشطة أخرى، كما أشير إليه.

وبغرض تفعيل هذه الأنشطة الاقتصادية التي تقدم إضافة جديدة لحركية الاقتصاد الوطني بمناطق الجنوب، وضعت حزمة من الامتيازات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في المناطق الحرة الحدودية، ومن بينها إعفاء الاستثمارات من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، إلى جانب إمكانية استفادة صاحب الاستثمار من قروض بنكية بفوائد مخفضة.

تجدر الإشارة أن استحداث منطقة حرة حدودية للأنشطة الاقتصادية لطالما شكلت واحدة من أبرز انشغالات المستثمرين بولاية الوادي، لاسيما للمستثمرين في المجال الفلاحي، حيث ستكون بوابة لتصدير منتجاتهم الزراعية نحو الأسواق العالمية.