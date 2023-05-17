انطلاق الإنتاج بمنجم الزنك والرصاص بأميزور في ديسمبر 2025

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، أن منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور سينطلق في الإنتاج الفعلي بداية من ديسمبر 2025.

وأفادت الوزراة في بيان لها، أن قطاع الطاقة والمناجم قد وفر كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في انجاز المشروع (استغلال المنجم وتشييد المصنع) في شهر جويلية القادم، على أن ينطلق في الإنتاج الفعلي خلال شهر ديسمبر 2025.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يتربع على مساحة تقدر ب 234 هكتار، باحتياط قابل للاستغلال يقدر بـ 34 مليون طن.

كما أفادت الوزارة في بيانها أن العمل جاري لاستكمال باقي متطلبات هذا المشروع والمتعلقة بالنقل، وتوفير المياه، وتهيئة الرصيف بميناء بجاية، عملا بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بتسريع وتيرة انجاز المشروع.

وأكدت وزارة الطاقة والمناجم، مرة أخرى، أن الشُروع في الاستغلال المنجمي سيتم وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة، والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية وخصوصية طبيعة المنجم، دون إغفال الأثر الايجابي في استغلال هذا المشروع المُهيكل والاستراتيجي للبلاد وعلى التنمية الاقتصادية للمنطقة على وجه الخصوص.

وأضاف البيان أن المشروع سيفتح العديد من فرص العمل لأصحاب الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني وشباب المنطقة من خلال خلق حوالي 780 فرصة عمل مباشرة و 4000 منصب عمل غير مباشر، واستفادتهم من التكوين في هذا المجال وادماجهم في المشروع لاحقا، مع منح الاولوية لشباب المنطقة.

كما سيتم عقد لقاءات والتحضير لندوات من طرف إطارات القطاع المنجمي ومن طرف الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية Western Mediterranean Zinc WMZ)) المكلفة بإنجاز المشروع واستغلاله، مع جميع المهتمين ولاسيما مُمثلي المجتمع المدني، والأساتذة الجامعيين والباحثين والاقتصاديين.