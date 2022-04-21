انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية حول الأوضاع في القدس
انطلقت، الخميس، فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية في العاصمة الأردنية عمان لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس.
ويشارك في الاجتماع الذي يبحث الأوضاع الخطيرة في القدس ووقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملةوزراء خارجية قطر ومصر والمغرب وتونس وفلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى الأردن التي تترأس اللجنة، الجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر والمغرب وتونس بصفتها رئيسة القمة العربية، والإمارات العربية المتحدة بصفتها العضو في مجلس الأمن، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
يترأس الآن @AymanHsafadi الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة #القدس المحتلة لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك/الحرم القدسي الشريف. pic.twitter.com/okbJxfsV5x
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 21, 2022