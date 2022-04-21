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انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية حول الأوضاع في القدس

الشروق أونلاين
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انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية حول الأوضاع في القدس
ح.م
جانب من الاجتماع

انطلقت، الخميس، فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية في العاصمة الأردنية عمان لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس.

ويشارك في الاجتماع الذي  يبحث الأوضاع الخطيرة في القدس ووقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملةوزراء خارجية قطر ومصر والمغرب وتونس وفلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.

وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى الأردن التي تترأس اللجنة، الجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر والمغرب وتونس بصفتها رئيسة القمة العربية، والإمارات العربية المتحدة بصفتها العضو في مجلس الأمن، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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