انطلاق التحضير لإطلاق أول بكالوريا فنون السنة المقبلة

بلعابد يدعو لتحفيز التلاميذ على اختيارها

تواصل وزارة التربية الوطنية حملتها التحسيسية قصد إقناع التلاميذ المتمدرسين بضرورة ترتيب رغباتهم وتوجهاتهم، وفقا لقدراتهم المعرفية والعملية وتطلعاتهم، لكي يتسنى لهم بناء مشاريعهم الشخصية في المستقبل دون أخطاء، كما تحضر لأول طبعة من شهادة البكالوريا تخصص فنون، بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2023/2024.

وأشرف عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، صبيحة الثلاثاء، على فعاليات الأسبوع الوطني للإعلام والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني، بقصر الثقافة مفدي زكرياء الجزائر، بمشاركة وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي ووزير الاتصال محمد بوسليماني.

وشدد بلعابد بالمناسبة على ضرورة إتاحة الفرصة للتلاميذ لبناء مشاريعهم الشخصية وترتيب الرغبات، وفقا لقدراتهم العلمية والمعرفية وتطلّعاتهم، من خلال التقرب من مراكز التوجيه المدرسي والمهني الموزعة عبر كافة الترب الوطني.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، بأن العمل التحسيسي الذي تقوم به مختلف المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني، في مجال الإعلام والتحسيس، سيساعد المتعلمين في تنمية معارفهم حول مختلف المسارات الدراسية ومستلزماتها وخصوصيات المهن وواقع الممارسة في الوسط المهني، علاوة على تعريفهم بشعبة الفنون وتحفيزهم على اختيارها، وتحسيسهم بأهمية شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي في مساراتهم الجامعية والمهنية وغيرها من الأهداف.

وفي نفس السياق، أشاد الوزير بقطاع الثقافة والفنون، الذي أصبح معنيا بعملية التوجيه بعد إدراج شعبة الفنون في النظام التربوي الجزائري، والذي سيشهد أول بكالوريا في هذه الشعبة خلال السنة الدراسية المقبلة 2023/2024، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وطاف الوزراء بأجنحة معرض القطاعات المعنية حول المسارات والمنافذ التكوينية التي توفّرها الجامعات، المدارس الوطنية المتخصصة ومعاهد ومراكز التعليم والتكوين المهنيين، في مختلف التخصصات.