انطلاق التسجيلات الأولية للناجحين في بكالوريا 2025

انطلقت، اليوم الثلاثاء، عملية التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة التعليم العالي بداية التسجيلات الأولية عبر موقع orientation-esi.dz وذلك من اليوم 22 جويلية إلى غاية 26 جويلية.

ويمكن للطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2025 الولوج لتطبيق “البوابة الإلكترونية للطالب” التي يتم تحميلها عبر الهواتف الذكية.

وتحتوي البوابة على المنشور الوزاري لتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بصيغة تفاعلية والإطلاع على التخصصات وشروط الالتحاق بها.

وأكدت الوزارة أن عملية التسجيلات النهائية للطلبة الجدد ستتم بشكل إلكتروني كامل وعن بعد، وذلك في الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أوت 2025، في إطار مسعى رقمنة الخدمات الجامعية وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الطلبة.

وفي وقت سابق، وخلال ندوة صحفية حول توجيه حاملي شهادة البكاوريا، أوضح وزير التعليم العالي كمال بداري أن تأكيد التسجيل بالنسبة للطلبة سيكون خلال الفترة الممتدة بين 27 و29 جويلية 2025، أما نتائج التوجيه فسيتم الإعلان عليها يوم 5 أوت 2025.

وبالنسبة للتسجيلات النهائية، قال بداري إنها ستكون بين 10 و15 أوت، كذلك الأمر بخصوص طلبات الخدمات الجامعية.

وعن جديد هذه السنة الدراسية، كشف الوزير أن مصالحه كرست رموز الاستجابة السريعة “QR” في البوابة الإلكترونية لحاملي شهادة البكالوريا في التسجيلات الأولية والنهائية. كما تم تعزيز الدعائم الرقمية الذكية من أجل مرافقة الطلبة الجدد.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن الوزراة ستنظم أبواب مفتوحة افتراضية على المؤسسات الجامعية الـ117 دون تنقل وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

وسيتم تنظيم هذه الأبواب المفتوحة من 16 إلى 22 جويلية 2025 لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد لمساعدتهم في اختيار التخصصات المرغوبة.