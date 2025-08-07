انطلاق التسجيلات في مسابقة تكوين وتوظيف مساعدي التمريض

لفائدة حاملي مستوى السنة الثالثة ثانوي غير الحاصلين على البكالوريا

انطلقت، الخميس، التسجيلات الخاصة بالمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية 2025.

وكانت مديرية التكوين لوزارة الصحة قد أعلنت، الأربعاء في بيان، عن افتتاح التسجيلات للمشاركة في مسابقة لتكوين وتوظيف مساعدي التمريض للصحة العمومية، بعنوان سنة 2025.

ويوجّه الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية، للعمل على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية.

ويمكن المشاركة في هذه المسابقة، لحاملي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، من جميع الشعب. بشرط عدم الحصول على شهادة البكالوريا.

ويتمّ التسجيل للمشاركة عن طريق المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة، وفقا للتواريخ التالية: