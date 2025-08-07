انطلاق التسجيلات في مسابقة تكوين وتوظيف مساعدي التمريض
انطلقت، الخميس، التسجيلات الخاصة بالمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية 2025.
وكانت مديرية التكوين لوزارة الصحة قد أعلنت، الأربعاء في بيان، عن افتتاح التسجيلات للمشاركة في مسابقة لتكوين وتوظيف مساعدي التمريض للصحة العمومية، بعنوان سنة 2025.
ويوجّه الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية، للعمل على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية.
ويمكن المشاركة في هذه المسابقة، لحاملي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، من جميع الشعب. بشرط عدم الحصول على شهادة البكالوريا.
ويتمّ التسجيل للمشاركة عن طريق المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة، وفقا للتواريخ التالية:
- بداية التسجيلات يوم الخميس 07 أوت 2025 على الساعة 9:00 صباحا.
- نهاية التسجيلات: يوم الخميس 28 أوت 2025 على الساعة 16:00 مساء.
- دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية: من يوم الأحد 31 أوت 2025 إلى يوم الخميس 04 سبتمبر 2025.
- سحب استدعاءات المشاركة في المسابقة من طرف المترشحين المقبولين: ابتداء من يوم الأحد 07 سبتمبر 2025 إلى غاية يوم الإثنين 08 سبتمبر 2025.
- إدخال الطعون بالنسبة للملفات المرفوضة: ابتداء من يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 إلى غاية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.
- نتيجة الطعون: تدرس مباشرة عند إيداعها من قبل اللجان التقنية المختصة، والإعلان عن نتيجتها يوم الأحد 13 سبتمبر 2025 عبر المنصة الرقمية.
- تاريخ اجراء المسابقة: يوم السبت 20 سبتمبر 2025.