انطلاق التسجيلات لامتحاني “البيام” و”الباك”

انطلقت، الأحد التسجيلات الخاصة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2022، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، في حين تم فتح الرابط الخاص بالتسجيل الذي سيتم حصريا عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية.

وشرع، مديرو المؤسسات التربوية على المستوى الوطني في تسجيل تلامذتهم المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة، عبر النظام الرقمي للوصاية، وذلك لأجل التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم، بالإضافة إلى إعفائهم من مشقة تحمل عبء التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء. على أن تستمر العملية إلى غاية الـ23 ديسمبر المقبل كآخر أجل.

وأما بخصوص المترشحين الأحراٍر، فإنهم ملزمون أيضا بالولوج إلى أحد موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لتسجيل أنفسهم لاجتياز أحد الامتحانين، إما شهادة التعليم المتوسط “البيام” أو “البكالوريا”.

ن. ق