انطلاق التسجيلات لـ”الباك” و”البيام” نوفبمر المقبل

مديرو التربية يسابقون الزمن لضبط تعداد التلاميذ

ستضبط مديريات التربية للولايات الوضعية النهائية لتعداد التلاميذ والأفواج التربوية في حدود الـ23 أكتوبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء كليا من إعادة إدماج التلاميذ المطرودين بتوفير معقد بيداغوجي لكل متعلم بناء على معايير وشروط محددة مسبقا، على أن يشرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في إعداد الترتيبات اللازمة لتسجيل التلاميذ لاجتياز امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة 2023.

أفادت مصادر “الشروق” أن وزارة التربية الوطنية قد أمرت مديرياتها الولائية الـ60، بناء على ما ورد في الإجراءات العملياتية لتحضير الدخول المدرسي المقبل، بأهمية ضبط وضعية تعداد التلاميذ والأفواج التربوية والمناصب المفتوحة قبل تاريخ الـ25 أوت الفارط، على أن تقوم مصالح المديريات الفرعية للتنظيم التربوي وبإعادة ضبط الوضعية بصفة نهائية، مباشرة عقب الانتهاء من إعادة إدماج التلاميذ المطرودين المقبولة التماساتهم في حدود الـ23 أكتوبر المقبل كأقصى تقدير، بعد دراسة الطعون والفصل فيها بناء على جملة من المعايير المحددة سلفا.

وبعدها يتسنى لمصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إعداد الترتيبات الضرورية والقواعد الإجرائية اللازمة، لتسجيل التلاميذ المرشحين لاجتياز امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة 2023، عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة بصفة حصرية، وذلك ابتداء من شهر نوفمبر القادم على مدار شهر كامل، قصد إعفاء المعنيين من مشقة تحمل عبء التسجيل بأنفسهم وكل ما يعتريه من صعوبات وأخطاء.

وأضافت مصادر “الشروق” بأن رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، مطالبون بنشر النظام الداخلي للمؤسسات قبل تاريخ 20 سبتمبر، لضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها والعمل على تحصينها من الصراعات الحزبية وتأثيرها وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله، إلى جانب ضمان النظام والهدوء داخل المدرسة، كي يتسنى لجميع التلاميذ التعلم الجيد واكتساب العادات الحسنة، على أن يتم تفعيل آليات الإعلام والتحسيس والتوجيه بداية من السنة الأولى متوسط لمرافقة التلاميذ لبناء المشروع الشخصي لهم، خلال السنة الدراسية من قبل مستشاري التوجيه والإرشاد المهني والمدرسي.

وفي سياق مغاير، أوضحت الوزارة الوصية في المراسلة الموقعة من قبل رئيس الديوان بتاريخ 15 سبتمبر الجاري والحاملة لرقم 1504، بأنه تقرر أن يكون الدرس الافتتاحي ليوم الأربعاء المقبل وهو موعد الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2022/2023، حول المحافظة على نظافة المدرسة ومحيطها في المراحل التعليمية الثلاثة، تحت شعار “دخول مدرسي في محيط نظيف”، قصد تعزيز السلوكيات الإيجابية للتلاميذ تجاه البيئة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة أساسا في تحسيس التلاميذ بأهمية الحفاظ على البيئة المدرسية، معرفة أهمية نظافة الوسط المدرسي وإكسابهم سلوكيات بيئية إيجابية، لكي يصبح المتعلم قادرا على التصرف الإيجابي في محيطه المدرسي بشكل مسؤول للحفاظ على الوسط الذي يعيش فيه.

وأضافت الوصاية بأنه قد تم إعداد بطاقات بيداغوجية لكل طور حول الموضوع يستأنس بها الأساتذة في إعداد الدرس وإنجازه، وتُكيف حسب كل مستوى تعليمي وحسب الأنشطة التي يقترحها كل أستاذ، على أن يقدم باللغتين العربية والأمازيغية مع إمكانية تقديمه باللغة الفرنسية.