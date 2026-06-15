انطلاق التسجيلات للإلتحاق بمدارس أشبال الأمة للسنة الدراسية 2027/2026

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، 15 جوان، عن انطلاق التسجيلات بمدارس اشبال الأمة للسنة الدراسية 2026-2027 عبر الرابط المخصص للغرض، وهذا إلى غاية 24 جوان الجاري.

وتفتح التسجيلات لانتقاء شبلات وأشبال الأمة، لفائدة التلاميذ المتفوقين الراغبين في الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي، في إطار نظام التكوين التابع لوزارة الدفاع الوطني.

ومن شروط المشاركة في المسابقة للإلتحاق بمدارس أشبال الأمة، أن يكون المترشح جزائري الجنسية، من مواليد سنة 2011 فما فوق، وأن يكون متحصلًا على شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2025-2026 بمعدل يساوي أو يفوق 12/20، مع التوجيه إلى شعبة “علوم وتكنولوجيا”، إضافة إلى التمتع باللياقة البدنية والصحة الجيدة.

وستتم عملية الانتقاء وفق ترتيب النتائج المحصل عليها خلال السنة الدراسية، وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة، ليتم بعد ذلك استدعاء المقبولين للمشاركة في المسابقة.

وحُددت مراحل التسجيل في ثلاث خطوات، تبدأ بالتسجيل الأولي على الموقع إلى غاية 24 جوان 2026، تليها مرحلة الانتقاء، ثم مرحلة القبول النهائي، حيث يُطلب من الناجحين سحب استدعاءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته لاستكمال إجراءات الالتحاق بمدارس أشبال الأمة.