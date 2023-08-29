انطلاق التسجيلات للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للسياحة بفندق الأوراسي في العاصمة مساء الإثنين، عن انطلاق التسجيلات الخاصة بمسابقة الالتحاق بالمدرسة، على أن تستمرّ إلى غاية 3 سبتمبر المقبل.

التسجيل مفتوح لحاملي شهادة البكالوريا لدورة 2023 أو 2022، أو شهادة أجنبية معادلة بمعدل لا يقلّ عن 11.5 في شعب:

تسيير واقتصاد،

العلوم التجريبية،

الرياضيات،

والتقني رياضي.

ويتمّ الترشّح للمسابقة عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة. كما يشترط في المترشّحين للالتحاق بالمدرسة، أن لا يكونوا قد سجلوا بالجامعة من قبل.