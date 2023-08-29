-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

انطلاق التسجيلات للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

الشروق أونلاين
  • 354
  • 0
انطلاق التسجيلات للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
أرشيف
فندق الأوراسي

 أعلنت المدرسة الوطنية العليا للسياحة بفندق الأوراسي في العاصمة مساء الإثنين، عن انطلاق التسجيلات الخاصة بمسابقة الالتحاق بالمدرسة، على أن تستمرّ إلى غاية 3 سبتمبر المقبل.

التسجيل مفتوح لحاملي شهادة البكالوريا لدورة 2023 أو 2022، أو شهادة أجنبية معادلة بمعدل لا يقلّ عن 11.5 في شعب:

  • تسيير واقتصاد،
  • العلوم التجريبية،
  • الرياضيات،
  • والتقني رياضي.

ويتمّ الترشّح للمسابقة عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة.  كما يشترط في المترشّحين للالتحاق بالمدرسة، أن لا يكونوا قد سجلوا بالجامعة من قبل.

مقالات ذات صلة
بدون تعليق!

بدون تعليق!

الجالية الجزائرية جبهة خارجية قوية بحاجة لتنسيق وطني

الجالية الجزائرية جبهة خارجية قوية بحاجة لتنسيق وطني

ميترو الجزائر يُعلن استئناف خدماته

ميترو الجزائر يُعلن استئناف خدماته

هذه تفاصيل بطاقة الطالب الموحدة متعددة الخدمات (فيديو)

هذه تفاصيل بطاقة الطالب الموحدة متعددة الخدمات (فيديو)

جدول أعمال مكثف لمديري التربية لإنجاح الدخول

جدول أعمال مكثف لمديري التربية لإنجاح الدخول

تحرك جزائري يعيد التدخل العسكري في النيجر إلى الأدراج

تحرك جزائري يعيد التدخل العسكري في النيجر إلى الأدراج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد