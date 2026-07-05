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انطلاق التسجيل وسحب دفتر الشروط لتنظيم عملية الحج لموسم 2027

الشروق أونلاين
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انطلاق التسجيل وسحب دفتر الشروط لتنظيم عملية الحج لموسم 2027
ح. م

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان موجه للوكالات السياحية والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1448هـ / 2027م، أنه بإمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بالعملية ابتداء من يوم غد الإثنين، 6 جويلية.

ويتم ذلك عبر البوابة الجزائرية للحج والموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة.

وأفاد الديوان أن الملف يودع يدويًا في ظرف مغلق عليه عبارة “تنظيم عملية الحج لموسم 1448هـ/2027م، ولاية المقر الرئيسي للوكالة ….. لا يفتح”، لدى الديوان الوطني للحج والعمرة – مديرية نشاط الحج – المديرية الفرعية لتنظيم نشاط الحج الكائن بشارع محمد عليلات – بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس – القبة/الجزائر، ابتداءً من يوم غد، وهذا مقابل دفع مبلغ 5.000,00 دج في حساب الديوان الوطني للحج والعمرة رقم (64) / 001006210300000088) بالبنك الوطني الجزائري، وكالة الأبيار.

وحدد آخر أجل لاستلام ملفات الترشح يوم 13 جويلية 2026م، على الساعة 12:00 ظهرا.

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