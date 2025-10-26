-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

انطلاق التصفيات التأهيلية لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

الشروق أونلاين
  • 142
  • 0
انطلاق التصفيات التأهيلية لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
أرشيف
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن تنظيم المسابقة التصفوية لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدورة المقبلة من الجائزة التي تعد من أبرز الفعاليات القرآنية السنوية في البلاد.

وذكرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر أن المسابقة ستُقام يوم 15 نوفمبر 2025 بالمدرسة القرآنية أحمد سحنون ببئر مراد رايس، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، لاختيار الفائزين الأوائل في مختلف الفروع وترشيحهم للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الوزارة.

وتشمل المسابقة ثلاثة فروع هي: الفرع الأول (المسابقة الدولية) المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملًا مع التجويد، والفرع الثاني (المسابقة الوطنية) المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملًا مع التجويد والتفسير، والفرع الثالث (المسابقة التشجيعية) الموجه لصغار الحفّاظ.

وأوضحت المديرية أن المسابقة مفتوحة أمام الذكور والإناث وفق شروط محددة، منها أن يكون المترشح حافظًا للقرآن الكريم كاملًا برواية ورش عن نافع ومتمكنًا من أحكام التجويد في الفروع الثلاثة. كما يشترط أن يكون عمر المترشح بين 15 و25 سنة للفرع الأول، وألا يقل عن 25 سنة للفرع الثاني، وألا يقل عن 15 سنة للفرع الثالث.

ويتعين على المترشحين ألا يكونوا قد تحصلوا سابقًا على إحدى المراتب الثلاث الأولى في المسابقات الوطنية بالنسبة للراغبين في الترشح للفرع الوطني، أو في جائزة الجزائر الدولية بالنسبة للمترشحين للفرع الدولي، على ألا يكون المترشح قارئًا معروفًا على المستويين الوطني أو الدولي.

ويُطلب من المترشحين إيداع ملف كامل يتضمن شهادة ميلاد، شهادة إقامة، صورتين شمسيتين، واستمارة الترشح المؤشرة.

كما حُدد المرجع المعتمد في تفسير ألفاظ القرآن الكريم بالنسبة للفرع الثاني بكتاب “كلمات القرآن تفسير وبيان” للشيخ حسنين مخلوف.

مقالات ذات صلة
سكك حديدية: استلام عدة مشاريع بغرب البلاد خلال الأشهر المقبلة

سكك حديدية: استلام عدة مشاريع بغرب البلاد خلال الأشهر المقبلة

إمكانية الدخول إلى المنصة.. فيديو هام بخصوص مسابقة التوظيف ببريد الجزائر

إمكانية الدخول إلى المنصة.. فيديو هام بخصوص مسابقة التوظيف ببريد الجزائر

جلاوي يعطي إشارة إنطلاق مشروع تطوير مطار المشرية

جلاوي يعطي إشارة إنطلاق مشروع تطوير مطار المشرية

الوجهة السياحية الجزائرية حاضرة في تظاهرتين دوليتين مطلع 2026

الوجهة السياحية الجزائرية حاضرة في تظاهرتين دوليتين مطلع 2026

تشديد عقوبات مرتكبي جرائم النصب والاحتيال في البيئة الرقمية

تشديد عقوبات مرتكبي جرائم النصب والاحتيال في البيئة الرقمية

لتعزيز حضورها الرقمي.. الجزائر تطلق مشروع الكابل البحري “ميدوسا”

لتعزيز حضورها الرقمي.. الجزائر تطلق مشروع الكابل البحري “ميدوسا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد