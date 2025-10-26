انطلاق التصفيات التأهيلية لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن تنظيم المسابقة التصفوية لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدورة المقبلة من الجائزة التي تعد من أبرز الفعاليات القرآنية السنوية في البلاد.

وذكرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر أن المسابقة ستُقام يوم 15 نوفمبر 2025 بالمدرسة القرآنية أحمد سحنون ببئر مراد رايس، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، لاختيار الفائزين الأوائل في مختلف الفروع وترشيحهم للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الوزارة.

وتشمل المسابقة ثلاثة فروع هي: الفرع الأول (المسابقة الدولية) المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملًا مع التجويد، والفرع الثاني (المسابقة الوطنية) المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملًا مع التجويد والتفسير، والفرع الثالث (المسابقة التشجيعية) الموجه لصغار الحفّاظ.

وأوضحت المديرية أن المسابقة مفتوحة أمام الذكور والإناث وفق شروط محددة، منها أن يكون المترشح حافظًا للقرآن الكريم كاملًا برواية ورش عن نافع ومتمكنًا من أحكام التجويد في الفروع الثلاثة. كما يشترط أن يكون عمر المترشح بين 15 و25 سنة للفرع الأول، وألا يقل عن 25 سنة للفرع الثاني، وألا يقل عن 15 سنة للفرع الثالث.

ويتعين على المترشحين ألا يكونوا قد تحصلوا سابقًا على إحدى المراتب الثلاث الأولى في المسابقات الوطنية بالنسبة للراغبين في الترشح للفرع الوطني، أو في جائزة الجزائر الدولية بالنسبة للمترشحين للفرع الدولي، على ألا يكون المترشح قارئًا معروفًا على المستويين الوطني أو الدولي.

ويُطلب من المترشحين إيداع ملف كامل يتضمن شهادة ميلاد، شهادة إقامة، صورتين شمسيتين، واستمارة الترشح المؤشرة.

كما حُدد المرجع المعتمد في تفسير ألفاظ القرآن الكريم بالنسبة للفرع الثاني بكتاب “كلمات القرآن تفسير وبيان” للشيخ حسنين مخلوف.