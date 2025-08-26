انطلاق التصفيات الوطنية للأسبوع الـ 27 للقرآن الكريم

بمشاركة متأهلين من 58 ولاية

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، على انطلاق فعاليات المسابقة التصفوية الوطنية للأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته السابعة والعشرين، والتي تُنظم هذا العام بتقنيات التحاضر عن بُعد.

وحسب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فإن هذه التصفيات تهدف إلى اختيار العشرة الأوائل من كل فرع من الفروع الستة للمسابقة القرآنية، تأهيلًا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم المزمع تنظيمه بولاية بومرداس أيام 15 و16 و17 سبتمبر المقبل.

وتُجرى المسابقة تحت إشراف لجان تحكيم تضم محكمين متخصصين في المسابقات القرآنية الوطنية والدولية، وبمشاركة المتأهلين من المسابقات الولائية التي أقيمت في جويلية عبر 58 ولاية.

وتُقام فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تزامنًا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما سيُعقد بالمناسبة ملتقى علمي وطني بعنوان: “اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي في ضوء القيم القرآنية”، بمشاركة شيوخ الزوايا وأساتذة محاضرين وأئمة من مختلف ولايات الوطن.