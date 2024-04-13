انطلاق التقييمات الشفوية والأدائية لتلاميذ “السّانكيام الجديد”

استلام المديرين لأسئلة الامتحان الرسمية يوم 11 ماي

تشرع هذا الأحد، المدارس الابتدائية الموزعة وطنيا في تقييم الكفاءات الشفوية والأدائية لتلاميذ أقسام الخامسة المقبلين على اجتياز امتحان “السانكيام الجديد” في دورته الثانية، وهي العملية التي يقوم بها الأساتذة وتستمر إلى غاية 2 ماي الداخل، على أن يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مواضيع التقييمات الكتابية المشتركة، والتي يتم تسليمها للمديرين في نسخ نهائية يوم 11 ماي الداخل.

وبناء على مخطط الإجراءات العملياتية المتعلق بتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والمصادق عليه من قبل وزارة التربية الوطنية، منتصف شهر مارس المنصرم، سيشرع الأساتذة هذا الأحد الموافق لـ14 أفريل الجاري في إجراء تقييم للكفاءات الشفوية والأدائية للتلاميذ على مدار 19 يوما، على أن يتم تكليف مديري المدارس الابتدائية ومفتشي المقاطعات التفتيشية بمهمة متابعة ومراقبة العملية عن كثب، والتدخل بشكل آني وسريع لمعالجة أي مشكل قد يعترض العملية.

إلى ذلك، ألزم مخطط الإجراءات العملياتية الأساتذة بضرورة حرصهم التام على حجز “التقديرات” للمواد الخطية والتقييمات الشفوية والأدائية، وذلك قبل تاريخ الـ9 ماي المقبل كأقصى تقدير، في حين يقترب الأساتذة ومفتشو المواد من إنهاء عملية إعداد وتصميم مواضيع التقييمات الكتابية المشتركة، والتي كانت قد انطلقت رسميا في الـ7 أفريل الجاري على أن يتم المصادقة عليها في الـ18 منه.

وبخصوص طبع أسئلة امتحان “السانكيام الجديد”، والذي سيبرمج في دورة ثانية، ابتداء من تاريخ 12 ماي الداخل ويمتد على مدار ثلاثة أيام فقط، فقد تلقى مديرو المدارس الابتدائية تعليمات تحثهم على ضرورة الشروع في إنجاز العملية بدءا من تاريخ 21 أفريل الجاري وإلى غاية 2 ماي القادم، على أن يتكفل مفتشو المقاطعات البيداغوجية بمهمة تسليم المواضيع للمديرين يوما قبل الامتحان أي بتاريخ 11 ماي في أظرفة مغلقة بإحكام ومختومة، لتبقى بذلك كافة العمليات مراقبة ومتابعة على عاتق مديري التربية للولايات مباشرة، بهدف إضفاء أكثر شفافية على “السانكيام الجديد”، والذي وجاء لتعويض امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الملغى بقرار وزاري منذ نوفمبر 2021.

وبالإضافة إلى ما سبق، سيتكفل مديرو المدارس الابتدائية مباشرة عقب انطلاق التقييمات الكتابية المشتركة، بحجز غيابات التلاميذ على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، على أن يتم إلزام الأساتذة بحجز التقديرات المتعلقة بالتقييمات الكتابية المشتركة على ذات الأرضية، وذلك انطلاقا من اليوم الأول للامتحان الذي يصادف تاريخ 12 ماي القادم وإلى غاية 30 منه، لتبقى ذات العملية محل متابعة ومراقبة من طرف مديري المدارس ومفتشي المقاطعات.

واستناد لما سبق، فقد كلفت الوزارة، من خلال نفس المنشور الوزاري المتضمن الإجراءات العملياتية لتقييم المكتسبات، مديري المدارس الابتدائية بمهمة طبع “دفاتر تقييم” مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وسحب “الشهادات الشرفية” التشجيعية من النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، في الفترة بين الـ15 ماي وإلى غاية 26 جوان المقبل، على أن تبقى العملية مراقبة من قبل مديري التربية للولايات ومفتشي المقاطعات البيداغوجية.

واستخلاصا لما سلف، فقد قررت الوصاية برمجة “دورة تعويضية” لامتحان “السانكيام الجديد”‘، لفائدة التلاميذ المتغيبين عن الدورة الأولى، وذلك يومي 23 و 24 جوان المقبل، على أن يتكفل مديرو المدارس الابتدائية بمهمة تسليم الشهادات الشرفية ودفاتر التقييمات للمنتقلين إلى قسم السنة أولى متوسط يوم 27 جوان.