انطلاق التلقيح ضد كورونا بالصيدليات الخاصّة مجانا

الإعفاء من الترخيص لاستيراد مكثفات الأوكسجين

قررت وزارة الصناعة الصيدلانية إعفاء الخواص من شرط الحصول على ترخيص للقيام بعمليات استيراد مكثفات الأوكسجين أو أية أجهزة طبية مستخدمة في مواجهة وباء كوفيد-19 وموجهة للاستعمال الشخصي.

وجاء في مذكرة نشرتها الوزارة، الثلاثاء، بصفحتها الرسمية على الفايسبوك أن “استيراد مكثفات الأكسجين أو أية أجهزة طبية أخرى مستخدمة في مواجهة وباء كوفيد-19 من طرف الخواص، غير خاضع بشكل استثنائي، للترخيص الذي تمنحه مصالح المختصة بالوزارة”.

وأكدت المذكرة في مقابل ذلك، أن المؤسسات الصيدلانية تخضع لإلزامية الحصول على ترخيص للجمركة من وزارة الصناعة الصيدلانية للقيام بعمليات استيراد مكثفات الأوكسجين أو أية اجهزة طبية مستخدمة في مواجهة وباء كوفيد-19 والاستفادة من رواق أخضر لمعالجة الملف.

اما عمليات استيراد هذه المواد، التي تقوم بها المؤسسات، من غير المؤسسات الصيدلانية، أو المنظمات والجمعيات التي تستلم هبات من الخارج، فهي تخضع لرخصة استيراد من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية للاستفادة من إعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم وفقا للتدابير سارية المفعول، وفقا لنفس المذكرة.

من جهة أخرى، أكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري أن الصيادلة الخواص سيباشرون عملية التلقيح ضد كوفيد -19 في اطار إشراكهم من قبل وزارة الصحة التي كانت قد رخصت في وقت سابق للصيادلة والعيادات الخاصة بالمشاركة في عملية التطعيم.

وقال مسعود بلعمبري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى الثلاثاء”إن الصيدلي قريب جدا من المواطن، والصيدليات منتشرة بصورة كافية عبر جميع مناطق الوطن، حيث هناك ما لا يقل عن 4500 صيدلية متواجدة في مناطق الظل”، مؤكدا أن كل هذه العوامل تجعل الصيدلية مؤهلة لاستقبال المواطنين والتكفل بعملية تلقيحهم بصفة مجانية .

وكشف رئيس نقابة الصيادلة الخواص عن عملية تضامنية واسعة لاستيراد 2000 مولد أوكسجين بصفة عاجلة ستصل في غضون أيام، مضيفا أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة المكثفة للأوكسجين عبر جميع الولايات.