انطلاق التلقيح ضد كورونا في الصيدليات رسميا هذا الأربعاء

إطلاق دليل خاص لتوجيه الصيادلة

تنطلق، يوم الأربعاء المقبل، 25 أوت الجاري، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا عبر مختلف صيدليات الوطن التي أعلنت رغبتها في الانخراط في العملية من أجل رفع وتيرة التلقيح الوطنية وبلوغ نسبة المناعة الجماعية، حيث سيعطي وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد إشارة الانطلاق من إحدى الصيدليات بالعاصمة.

وبحسب ما أكدته النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، فإن وزارة الصحة قد وضعت دليلا للتلقيح لفائدة الصيادلة، كما أن النقابة دعت الصيادلة الراغبين في الانضمام لعملية التلقيح إلى تسجيل أنفسهم من أجل الاستفادة من التكوين الخاص بالعملية، الذي سينطلق اليوم الأحد 22 أوت 2021 .

والهدف من الدليل الموضوع بين يدي الصيادلة هو اختصار جميع التوصيات والتوجيهات المتعلقة بأهم خطوات التلقيح من اجل ضمان مسار تلقيح آمن وفعال داخل الصيدلية بعيدا عن أي اعراض جانبية خطيرة.

وحدّد الدليل الوطني للتلقيح في الصيدليات الاشخاص المؤهلين بالقيام بعملية التلقيح وهم الصيدلي أو الصيدلي المساعد فقط، كما أن العملية يجب أن تكون مسبوقة بالخضوع لتكوين مؤهل وفق ما تحدده التعليمة الوزارية رقم 43 الصادرة بتاريخ 7 أوت 2021 المعدلة للتعليمة رقم 2 الصادرة بتاريخ 25 جانفي 2021 المتعلقة بحملة التلقيح ضد كورونا.

ومن أهم الشروط التقنية المفروضة على الصيادلة للقيام بالتلقيح، هو المقر المناسب والمتضمن فضاء خاصا يضمن إدارة حوار بين الصيدلي والمريض بخصوص حالته الصحية، كما يسمح للصيادلة المؤهلين بنصب خيمة كفضاء للتلقيح بالقرب من مقر الصيدلية.

وباعتبار التلقيح مهمة أو خدمة إضافية في الصيدلية، فإنها تندرج أيضا ضمن التأمين المهني للصيدلية.

وقد تم التعاون مع مصالح الحماية المدنية من أجل التكفل ونقل الحالات التي قد تبدي أعراضا جانبية خطيرة، حيث تتكفل مديرية الصحة بتقديم ارقام وحدات الحماية المدنية المعنية بالتدخل في كل إقليم، ويشترط على الصيدلية وضع الشخص الملقح تحت المراقبة لمدة 30 دقيقة قبل المغادرة النهائية، مع تقديم موعد لاحق في الآجال المعنية بكل لقاح.

وتتم عملية التلقيح في الصيدليات وفق مواعيد مسبقة يحصل عليها المعني حيث تقدم هذه المواعيد بعد الظهيرة كل يوم من الواحدة بعد الزوال إلى الخامسة مساء.

وتحدد المواعيد المقدمة وفق عدد الجرعات الممنوحة، مع ضمان 30 دقيقة مدة تباعد بين كل شخص من أجل التمكن من ضمان إجراءات الحماية والنظافة.

بالإضافة إلى ضرورة التأكد من هوية المعني بالتلقيح ووثائقه والاستفسار حول وضعيته الصحية ومدى قابليته للتلقيح.

وتحدد الصيدليات حاجتها وطلبيتها من اللقاح بداية كل أسبوع على مستوى مديرية الصحة التابعة لها ولائيا، كما يتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية التسليم.

وتحدد كمية اللقاحات المقدمة بعدد الصيادلة المؤهلين للعملية على ألا تتجاوز 10 جرعات لكل شخص مؤهل للتلقيح داخل الصيدلية.

ويشترط حفظ اللّقاحات في أماكن خاصة وعدم خلطها مع بقية اللقاحات إن وجدت مع ضمان سلسلة التبريد ومراقبتها في كل مرة والتأكد من سلامتها قبل الاستعمال، كما يجب استعمال الجرعات الثانية وفق الجدول المبرمج والمسطر لمواعيد التلقيح.

ونبّهت وزارة الصحة في الدليل الصيادلة إلى أهمية إعادة اللقاحات غير المستعملة أو التي بلغت مرحلة نهاية صلاحيتها إلى مديرية الصحة الولائية.