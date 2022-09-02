انطلاق الحملة الترويجية للمونديال بالجزائر العاصمة

سيحط الرحال بـ"مقام الشهيد" و"الصابلات" وولاية وهران

استهلت سفارة قطر لدى الجزائر الحملة الترويجية لكأس العالم لكرة القدم قطر-2022 عبر تنظيم معرض على مستوى المركز التجاري “غاردن سيتي”، بالشراقة (الجزائر العاصمة)، بهدف إبراز استعداد البلد لهذا الحدث الرياضي العالمي الهام.

وتضمن هذا النشاط عرض مجسمات الملاعب الثمانية التي ستحتضن مباريات المونديال، من بينها ملعب “لوسيل” الذي اكتملت جاهزيته مؤخرا، وهو الأكبر من ناحية الطاقة الاستيعابية (80 ألف متفرج)، حيث ستقام مباراة النهائي يوم 18 نوفمبر، ناهيك على تنصيب نموذج للمقهى الشعبي القطري، الذي يجمع في ثناياه عبق ماضي قطر العريق، وذلك لتبيان جزء من الثقافة العربية الأصيلة والثقافة القطرية الفريدة، وفق المنظمين.

وشهد المعرض المنظم في بهو المركز التجاري، حضور سفير دولة قطر لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد العزيز علي النعمة، الذي قدم بنفسه شروحات لزوار المعرض حول ما تحمله تصاميم الملاعب من معاني، بالإضافة إلى الكرة الرسمية المسماة “رحلة” التي ستلعب بها المنتخبات 32 في المونديال.

وفي تصريح أفاد سعادة السفير أن “هذا المعرض سيستمر إلى غاية بداية كأس العالم من خلال إقامته مع نهاية كل أسبوع في أماكن متفرقة بالجزائر العاصمة وكذا نقل المعرض إلى مدينة وهران”، مؤكدا أن قطر “جاهزة تماما” لاحتضان أول نسخة لكأس العالم ستجري بالعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وبخصوص تجاوب الجماهير الجزائرية مع معرض مونديال قطر-2022، أكد سفير قطر بالجزائر أن “الإقبال كان كبيرا من طرف الجزائريين للتعرف على الملاعب المتميزة التي سيلعب فيها المونديال. كما أن المعرض يتضمن بعض النشاطات الأخرى وتوزيع بعض الهدايا على الزوار”.

وحسب القائمين على سفارة دولة قطرة بالجزائر، ستتواصل نشاطات المعرض الترويجي لكأس العالم-2022 خلال الأسابيع القادمة، حيث سيحط الرحال بمقام الشهيد بالعاصمة، ثم الواجهة البحرية “الصابلات”، قبل أن يتنقل إلى ولاية وهران بغرب البلاد.