-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
ضمن أشغال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى

انطلاق الحوار الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

ق.و
  • 152
  • 0
انطلاق الحوار الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

انطلقت، الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى للحوار الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، برئاسة كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والمفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، كادري سيمسون.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي تجري أشغاله بمقر وزارة الطاقة والمناجم، في إطار آليات الحوار التي أرستها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، والتي تغطي كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تنمية الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات، آفاق تنمية صناعة الغاز، تطوير الهيدروجين، الكهرباء، وكذا التعاون في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية مع الجزائر.

وسيسمح هذا اللقاء باستعراض التقدم المحقق فيما يخص التعاون الطاقوي بين الجانبين وآفاقه المستقبلية، وذلك منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية المنبثقة عن الاجتماع الأخير الذي عقد في الجزائر في 20 نوفمبر 2018.

اللقاء المغلق سيكون متبوعا بانعقاد منتدى الأعمال الثاني

وسيكون هذا الاجتماع المغلق، متبوعا بانعقاد منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة، يومي 11 و12 أكتوبر 2022.

ويهدف هذا المنتدى، الذي سيشرف على افتتاحه عرقاب والمفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون، إلى تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة، والدخول في شراكات متبادلة المنفعة، في خضم الوضع الطاقوي الحالي.

وسيشارك في هذا المنتدى ممثلون عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في الجزائر، والوزارات، والمؤسسات الوطنية، وكذلك المجمعات الصناعية ومنظمات أرباب العمل.

ويشمل برنامج المنتدى عرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات وتنظيم معرض بين الشركات المشاركة من أجل بحث فرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

يجدر التذكير بأن منتدى الأعمال الأول بين الجزائر والاتحاد الأوروبي انعقد في ماي 2016 بالجزائر العاصمة، وشهد مشاركة قوية من المصنعين الجزائريين والشركات من الاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة
رئيس جمهورية جزر القمر يؤكد مشاركته في القمة العربية المقبلة بالجزائر

رئيس جمهورية جزر القمر يؤكد مشاركته في القمة العربية المقبلة بالجزائر

رئيس الوزراء الفلسطيني: قمة الجزائر ستكون قمة الوحدة العربية

رئيس الوزراء الفلسطيني: قمة الجزائر ستكون قمة الوحدة العربية

أخبار الجزائر ليوم السبت 08 أكتوبر 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 08 أكتوبر 2022

الدولة بالمرصاد لمن يتلاعب بقوت الجزائريين

الدولة بالمرصاد لمن يتلاعب بقوت الجزائريين

لعمامرة: قرارات شجاعة للرئيس تبون وماكرون لحماية الذاكرة من الاستغلال السياسي

لعمامرة: قرارات شجاعة للرئيس تبون وماكرون لحماية الذاكرة من الاستغلال السياسي

اتصالات الجزائر تعلن عن عرض لفائدة الأساتذة والمعلمين

اتصالات الجزائر تعلن عن عرض لفائدة الأساتذة والمعلمين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد