انطلاق الدورة التاسعة لفعاليات المنتدى العالمي للنيكوتين ببولونيا

الأخطار التي يتسبب فيها التبغ وكيفية الحد من أضراره

إنطلقت، الخميس الدورة التاسعة لفعاليات المنتدى العالمي للنيكوتين بمشاركة المئات من العلماء والخبراء المتخصصين، والذين قدموا من شتى أنحاء العالم لمناقشة ودراسة الأخطار التي يتسبب فيها التبغ وكيفية الحد من أضراره.

وفي البرنامج المقدم من طرف الاختصاصيين في المجال، سيتم متناقشة العديد من القضايا الشائكة على غرار الحد من أضرار التبغ، الحد من أضرار التبغ في البلدان “الفقيرة والمتوسطة الدخل والتحديات والفرص”، “استخدام الضرائب واللوائح لمنع الحد من المخاطر”

ويهدف المنتدى العالمي للنيكوتين لهذه السنة المقام بوارسو البولونية تحت شعار الحد من أضرار التبغ: هنا من أجل الخير”، إلى ايجاد الطريقة المثلى للحد من المخاطر التي يسببها النيكوتين، والإسراع بالتوقف عن التدخين، علما أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت الشهر الماضي أن التبغ يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص في العالم سنويا، وأن زراعته تدمر نحو 3.5 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية كل سنة.

خلال تواجدنا في الدورة التاسعة لفعاليات المنتدى العالمي للنيكوتين بمدينة وارسو، لفت انتباهنا نوع جديد من لفافات التبغ الغير المتواجد بالجزائر و هو ما يسمى “التبغ المسخن” وتسعى شركات السجائر الأجنبية، إلى توسيع شريحة المدخنين المتحولين من السجائر التقليدية، إلى هذا المنتج البديل اللذي يعتمد على تسخين التبغ، وتقول الشركات إنَّ المنتج الجديد قد يكون أقل ضررًا بنسبة أكثر من 90% من السجائر العادية، وتختلف لفافات التبغ الجديدة عن التقليدية في أنها تقوم على تسخين التبغ، بينما تقوم الأخيرة على حرقه

الحاضرون والمتدخلون خلال هذا المنتدى العالمي يلحون على الحد من أضرار التبغ والطريقة المثلى التي تمكن طبعا من الحد من الضرر من خلال منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا إلى التعجيل بالتوقف عن التدخين وغيره من أشكال تعاطي التبغ المحفوف بالمخاطر، والتغييرات التنظيمية اللازمة لتعظيم إمكاناته والعوائق التي تحول دون تنفيذه في جميع أنحاء العالم، علما أن منتدى السنة الماضية عالج العديد من القضايا على غرار دوافع المدخنين من التدخين، ومناقشة نهج الحد من أضرار التبغ، والذي يحث على تشجيع المدخنين البالغين الذين لا يستطيعون الإقلاع على التحول من المنتجات الخطرة القابلة للاحتراق أو التي يتم تناولها عن طريق الفم إلى المنتجات البديلة بما فيها منتجات الدخان القائمة على تقنية التسخين، والتي من شأنها تخفيض الضرر، إلى جانب تلك المعتمدة على تقنية التبخير، وتبغ المضغ.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد احتفلت يوم 31 ماي باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، وكان شعار حملة 2022 “التبغ يهدد بيئتنا”، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعى بين الجمهور بشأن التأثير البيئي للتبغ من الزراعة والإنتاج والتوزيع والنفايات، لإعطاء متعاطي التبغ سببًا إضافيًا للإقلاع عن التدخين.