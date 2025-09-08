انطلاق الدورة التكوينية للمجموعة الثالثة من متربصي شهادة “كاف أ”

انطلقت الأحد الدورة التكوينية الخاصة بمتربصي المجموعة الثالثة للحصول على شهادة التدريب “كاف أ”، وذلك بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية، بفوكة بتيبازة.

وأشرف المدير التقني الوطني، علي موسر، على مراسم الافتتاح، حيث قدّم للمشاركين عرضا حول المحاور الأساسية للمقياس الأول، بحضور رئيس قسم التكوين، كريم قاصد.

ويتضمن هذا المقياس شقين نظري وتطبيقي، تحت إشراف المدير التقني الوطني، وبمشاركة مكونين فدراليين وآخرين من الكاف.

ويتواصل التكوين الخاص بهذه المجموعة إلى غاية 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة 25 متربصا.