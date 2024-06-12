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الجزائر

انطلاق الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية

الشروق أونلاين
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انطلاق الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية

 انطلقت صبيحة الأربعاء، أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية برئاسة وزير الخارجية، أحمد عطاف، ونظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي.

ويسعى الطرفان الجزائري والعماني، من خلال هذا الاجتماع، إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما البتروكيماويات والأسمدة والزراعة الصحراوية.

وفي كلمة للوزير أحمد عطاف، أكد على أن اللقاء يأتي في ظل التنسيق التام بين قائدي البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، منوّها بالتناغم الحاصل بين الجزائر وسلطنة عمان، في العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، بالعمل الثنائي الكبير الذي يقوم به البلدين لتقوية علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، قائلا “نقف اليوم بكل فخر واعتزاز على الحركية الهادفة التي تشهدها العلاقة بين البلدين في هذه الآونة”.

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