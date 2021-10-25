انطلاق الدورة السابعة للجنة الحدودية الجزائرية-النيجرية

تعقد اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، الإثنين، أشغال دورتها السابعة، تحت إشراف وزير الداخلية، كمال بلجود، مناصفة مع نظيره النيجري، ألكاش الهادا الذي حل بالجزائر.

واستقبل وزير الداخلية، الأحد، نظيره النيجيري الذي يجري زيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام، بمطار هواري بومدين الدولي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتأتي زيارة ألكاش الهادا للجزائر من أجل المشاركة في أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية التي ستنعقد يومي 25 و26 أكتوبر 2021 بفندق الأوراسي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية الأحد، فإن هذه الدورة التي تدوم يومين تندرج في إطار “تعزيز” علاقات التعاون الجزائري-النيجري، وتشارك فيها إطارات سامية من البلدين تمثل مختلف القطاعات إلى جانب ولاة الولايات الحدودية وخبراء من الجانبين.

هذا، وينتظر أن تتمخض عن أشغال هذه اللجنة جملة من التوصيات العملية في شكل ورقة طريق من شأنها أن “ترسم أفق العلاقات الوثيقة بين البلدين”.