-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
السودان.. طلاق بين المدنيين والعسكريين وسط تنديد دولي (تغطية مباشرة)
الجزائر

انطلاق الدورة السابعة للجنة الحدودية الجزائرية-النيجرية

الشروق أونلاين
  • 113
  • 0
انطلاق الدورة السابعة للجنة الحدودية الجزائرية-النيجرية
ح.م
أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية

تعقد اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، الإثنين، أشغال دورتها السابعة، تحت إشراف وزير الداخلية، كمال بلجود، مناصفة مع نظيره النيجري، ألكاش الهادا الذي حل بالجزائر.

واستقبل وزير الداخلية، الأحد، نظيره النيجيري الذي يجري زيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام، بمطار هواري بومدين الدولي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتأتي زيارة ألكاش الهادا للجزائر من أجل المشاركة في أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية التي ستنعقد يومي 25 و26 أكتوبر 2021 بفندق الأوراسي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية الأحد، فإن هذه الدورة التي تدوم يومين  تندرج في إطار “تعزيز” علاقات التعاون الجزائري-النيجري، وتشارك فيها إطارات سامية من البلدين تمثل مختلف القطاعات إلى جانب ولاة الولايات الحدودية وخبراء من الجانبين.

هذا، وينتظر أن تتمخض عن أشغال هذه اللجنة جملة من التوصيات العملية في شكل ورقة طريق من شأنها أن “ترسم أفق العلاقات الوثيقة بين البلدين”.

مقالات ذات صلة
صفقات وهمية بالملايير تجر “مير” بئر الجير إلى القضاء

صفقات وهمية بالملايير تجر “مير” بئر الجير إلى القضاء

إجراءات جديدة لضمان أمن المواطن وفك الاختناق المروري

إجراءات جديدة لضمان أمن المواطن وفك الاختناق المروري

وسائل إعلام فرنسية: الملف المالي عنصر أساسي في تفاقم التوتر بين باريس والجزائر

وسائل إعلام فرنسية: الملف المالي عنصر أساسي في تفاقم التوتر بين باريس والجزائر

قلق جزائري عميق إزاء تفشي الإرهاب في أفريقيا

قلق جزائري عميق إزاء تفشي الإرهاب في أفريقيا

ملف الصحراء الغربية: الجزائر تعلن رفضها المشاركة في أي مائدة مستديرة

ملف الصحراء الغربية: الجزائر تعلن رفضها المشاركة في أي مائدة مستديرة

عملية كبرى لتوزيع السكنات في نوفمبر

عملية كبرى لتوزيع السكنات في نوفمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد