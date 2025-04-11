انطلاق الدور التصفوي الثاني للأولمبياد الجزائرية للرياضيات غدا السبت  

سيتم تنظيم الدور التصفوي الثاني للأولمبياد الجزائرية للرياضيات في طبعتها الثانية لسنة 2025، غدا السبت 12 أفريل، وفقا لما أفادت به وزارة التربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم أمس الخميس أن الدور التصفوي الثاني للأولمبياد الجزائرية للرياضيات ستنظمه الوزارة “يوم السبت 12 أبريل 2025 من الساعة الثامنة والنصف (8:30) صباحا إلى الساعة (12:30) زوالا”.

وسيتم تنظيم هذا الدور بهدف “انتقاء النخب المدرسية الوطنية التي ستمثل الجزائر في منافسات الأولمبياد العالمية والإقليمية والقارية للرياضيات لفائدة التلاميذ المتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة ومدارس أشبال الأمة، في أقسام 3 و4 من التعليم المتوسط والاولى ثانوي، جذع مشترك علوم وتكنولوجيا و2 و 3 ثانوي في شعب الرياضيات والتقني رياضي بخياراتها الأربعة والعلوم التجريبية، المتأهلين إلى الدور التصفوي الثاني”.

ولهذا الغرض تم اتخاذ “ترتيبات تنظيمية تتمثل في إعلام تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة ومدارس أشبال الأمة المعنيين بالمشاركة في الدور التصفوي الثاني، وكذا إعلام مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة ومديري مدارس أشبال الأمة المعنية بمراكز إجراء الدور التصفوي الثاني بتاريخ 08 أبريل 2025، للتمكن من إعداد الاستدعاءات وتسليمها للتلاميذ”.

وأشار بيان الوزارة إلى أن “التلاميذ المتمدرسين في مدارس أشبال الأمة ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة يجرون الدور التصفوي الثاني في نفس مراكز الاجراء المعينة لتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية”.