انطلاق الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ينطلق الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بعد أكثر من شهر على ختام النسخة الـ34 من البطولة في كوت ديفوار.

ويبدأ الدور التمهيدي من التصفيات، الأربعاء، حيث يلتقي منتخب الصومال مع نظيره إسواتيني، وجيبوتي مع ضيفه ليبيريا.

وتتواصل التصفيات بإقامة مباراتين الجمعة المقبل، حيث يستضيف منتخب ساو تاومي نظيره جنوب السودان، وتلعب تشاد مع موريشيوس.

وستقام مباريات الإياب في 26 مارس الجاري، من أجل تحديد المنتخبات الأربعة التي ستتأهل إلى التصفيات النهائية.

وتتنافس المنتخبات الثمانية الأقل ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أربعة مراكز للتأهل إلى التصفيات النهائية، التي تقام على شكل مجموعات، من أجل ضمان مكان في نهائيات “الكان” المقررة بالمغرب.

وسيشارك في التصفيات النهائية 48 منتخبا، على أن يتأهل 24 منها إلى البطولة القارية.