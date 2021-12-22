انطلاق الطبعة الثانية من مسابقة “انتخب منتج العام”

أعلن يوسف عثماني، الممثل الرسمي لمسابقة “انتخب منتج العام” العالمية والمنتشرة عبر 45 دولة، عن إطلاق الطبعة الثانية لمسابقة اختيار أحسن منتوج وخدمة للعام من طرف المستهلكين الجزائريين، حيث ستستفيد الشركة الفائزة من وسم “لوغو”، “انتخب منتج العام”، ما يمكنها من تقوية علاقتها مع المستهلكين.

وقال عثماني، خلال تنشيطه لندوة صحفية، الأربعاء في العاصمة، أن هذه المنافسة لا تهدف إلى تقييم أو منح شهادات مطابقة، لأي منتج أو شركة سواء عمومية أو خاصة، بل يكمن الهدف من هذه المسابقة التي ظهرت للوجود في سنة 1987 بفرنسا، في انتخاب أحسن المنتوجات والخدمات في الجزائر خلال السنة من طرف الزبائن والمستهلكين، من خلال ثلاث طرق وهي إما تحميل تطبيق عبر الهاتف النقال، وكذا من خلال سبر للآراء يشرف عليه معهد “ايمار” المتخصص في دراسات السوق، ويشمل عينة بحث تتكون من 2400 شخص.

كما يمكن المشاركة في المسابق من خلال تقديم عينة من المنتوجات المشاركة لعدد من العائلات لتجريبها لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وأضاف عثماني، أن وسم “أفضل منتج” و”أفضل خدمة” في العام، يشكلان رابطا متينا بين العلامات والمنتجات المبتكرة مع الزبائن والمستخدمين الذين تعود لهم الكلمة في الأخير لاختيار الفائز بلقب “منتج العام”.

ويشمل وسم “انتخب منتج العام من المستهلك الجزائري” كل المنتجات الموجهة للاستهلاك الواسع أو المتخصص والتي لا تخضع لأية قيود إشهارية، بينما يتعلق وسم “انتخبت أحسن خدمة للعام في الجزائر” قطاع الخدمات التي تعد ذات جودة عالية بالنسبة للمستهلك الجزائري.

وبفضل هاتين العلامتين يسهل على المستهلك تحديد المنتجات والخدمات الفائزة وفق ثلاثة معايير وهي الابتكار، الجاذبية ونية الشراء

ويشكل هذا الموعد السنوي للعلامات المبدعة، أداة تسويقية بامتياز من شأنها خلق ديناميكية يومية بين المستهلك ومختلف العلامات التجارية المبتكرة، حيث يتم الانتخاب عبرة أربع مراحل وهي تشكيل الفئات، العرض أمام لجنة مختصة، دراسة وانتخاب المستهلكين وأخيرا توزيع الجوائز.