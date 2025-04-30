انطلاق الطبعة الـ 08 للمعرض الدولي للنقل واللوجيستيك ..قريبا

أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عن تحضيراتها لاطلاق الطبعة الثامنة للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك “لوجيترانس”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 ماي 2025 بقصر المعارض الصنوبر البحري.

وحسب بيان صادر عن الغرفة، سيعرف هذا لمعرض مشاركة عديد المؤسسات التي تنشط في قطاع النقل و اللوجستيك و البضائع، و ذلك من أجل السماح لها بترقية خدماتها و تطوير المبادلات بين الفاعلين في القطاع .

وجاء هذا المعرض، يضيف البيان، بهدف تشجيع المنافسة الإقتصادية ومواكبة التطورات الحاصلة في المجال، بالإضافة عن كونه نقطة انطلاق لتعاون مثمر بين مختلف الفاعلين من خلال استغلال كل الفرص المتاحة، خاصة في مجالات الشحن فضلا عن نقل الخبرات والتجارب التي تشكل قواعد أساسية لبناء اقتصاد الجزائر.