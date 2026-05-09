انطلاق الطبعة الـ 12 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة

تحت شعار “معًا نفتح الأسواق”

انطلقت، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، الطبعة الـ 12 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، بمشاركة دولية واسعة تضم فاعلين اقتصاديين وخبراء ومؤسسات مالية وتنموية، في حدث اقتصادي قاري يهدف إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتطوير التجارة البينية الإفريقية ودعم فرص التكامل الاقتصادي داخل القارة.

ويُنظم هذا الملتقى من طرف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، وأفريكسمبنك، إلى جانب الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، تحت شعار “معًا نفتح الأسواق”.

وشهد افتتاح هذا الحدث، الذي يمتد على مدار يومين ويتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات، حضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات اقتصادية ومالية وقارية ودولية.

ويهدف الملتقى إلى الانتقال من مرحلة تبادل الرؤى إلى تفعيل شراكات عملية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من خلال التركيز على الاستثمار المنتج، وتوسيع التجارة البينية الإفريقية، وتسهيل الولوج إلى الأسواق، بما يواكب التحولات الاقتصادية الجديدة التي تعرفها القارة.

كما يشكل هذا الحدث فضاءً قارياً لتبادل الخبرات والمعارف بين رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى غرف التجارة والصناعة والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل استكشاف فرص تعاون جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك.

ويراهن المنظمون على أن يسهم الملتقى في دعم الشراكات الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق تنمية شاملة في القارة الإفريقية، بما يتماشى مع أهداف أجندة إفريقيا 2063 التي تضع التكامل الاقتصادي في صلب أولوياتها الاستراتيجية.