انطلاق العمل بالسجل الوطني للعائلات عبر هذه البلديات

أعلن المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية رضوان محفوظي،عن انطلاق العمل “بالسجل الوطني للعائلات” على مستوى ثلاثة بلديات نموذجية وهي سعيدة, جيجل والبويرة.

وأكد محفوظي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم في هذا السجل “إدراج المعلومات الخاصة بالعائلة (الزوجة والأبناء) في شريحة بطاقة التعريف البيوميترية” وهي العملية التي تمكن من “توفير راحة للمواطن وتسهيل حصوله على الخدمات كالاستغناء على حمل الدفتر العائلي عند السفر”.

كما قال المتحدث أن مصالح الوزارة “تواصل مسار العصرنة والرقمنة لبلوغ نسبة صفر (0) ورق في جميع معاملاتها الإدارية وخدمات المرفق العام على المدى القريب”.

وأكد المتحدث أنه بفضل التحول الرقمي الذي باشرته الوزارة أصبح الأن “80 بالمائة من خدمات المرفق العام خاصة مصالح الولايات والبلديات والدوائر تقدم الكترونيا عن بعد.”