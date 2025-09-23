انطلاق اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين يوم غد الأربعاء

تحتضن الجزائر، يومي الأربعاء والخميس، اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين، المنظمة من طرف الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين.

ووفقا لما أفادت به الغرفة، يمثل هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، “خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون القانوني الدولي”، لا سيما وأنه سيعرف “مشاركة أكثر من 180 أجنبيا يمثلون 33 دولة من مختلف القارات وأكثر من 700 مشارك من الجزائر”.

كما ستعرف هذه اللقاءات مشاركة رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، مارك شميتز ورئيسة الاتحاد الافريقي للمحضرين القضائيين، روزين زونغو، والأمين العام لمنظمة اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني.

وسيناقش المشاركون في هذه اللقاءت تطور دور المحضر القضائي في المجتمع في ظل التحولات الرقمية والاجتماعية، فضلا عن دوره في الوساطة وحماية الحقوق وتقديم خدمة عمومية فعالة، إضافة إلى التركيز على أهمية التدريب المستمر والتكيف مع التحديات القانونية المعاصرة.

وأشارت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلى أن الجزائر وباستضافتها لهذا الموعد الهام “تواصل تأكيد حضورها الدولي، خاصة وأن احتضانها لهذا اللقاء جاء بعد منافسة مع دولة أخرى، ما يعد شهادة دولية على كفاءة مؤسساتها المهنية والتزامها بالمعايير الدولية”.