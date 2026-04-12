الجزائر

انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من ولاية عين الدفلى

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (شبكات)

أعطى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، إشارة انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، اليوم الأحد، 12 أفريل، من ولاية عين الدفلى، تحسبا للتشريعيات المقبلة بتاريخ 2 جويلية. 

وأفاد خلفان في تصريح بالمناسبة نقلته الإذاعة الجزائرية أن كل الوسائل البشرية والمادية والتقنية “مسخرة من طرف الدولة لإنجاح عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستستمر إلى غاية يوم الأحد 26 أبريل الجاري”.

كما أبرز وجود “تنسيق وتعاون وتكامل” بين المصالح الولائية وكذا على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر كامل التراب الوطني وحتى بالخارج، في هذا المجال.

خلفان نوه بالمناسبة بالأهمية التي توليها الدولة للجالية الوطنية بالخارج عبر “الترشح والإدلاء بالرأي والتصويت”.

وأشار خلفان إلى أن عدد المكاتب ومراكز التصويت عبر الوطن “انتقل من 62 ألف في المراجعة الأخيرة لسنة 2024 إلى ما يقارب 65 ألف مكتب ومركز تصويت حاليا، إلى جانب 137 مكتبا متنقلا بالنسبة للمناطق النائية، خاصة بجنوب الوطن”.

