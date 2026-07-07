انطلاق المرحلة الثانية لتكوين مكوني المدربين

بالشراكة بين "الفيفا" و"الفاف"

أطلقت المديرية التقنية الوطنية، الاثنين، بالمركز التقني الجهوي بتلمسان، المرحلة الثانية من المسار التكويني المخصص لمكوني المدربين، في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأشرف على افتتاح التربص مدير قسم التكوين بالمديرية التقنية الوطنية، كريم قاصد، ضمن برنامج انطلق في أكتوبر 2024، ويهدف إلى تطوير كفاءات مكوني المدربين وفق أحدث مناهج التكوين المعتمدة من قبل “الفيفا”.

ويتضمن برنامج هذه المرحلة جلسة تكوينية عبر تقنية التحاضر المرئي مع خبير الاتحاد الدولي لكرة القدم جيوفاني، إلى جانب حصص نظرية وتطبيقية، ومحاور تتعلق بالممارسة والتقييم والوقاية والحماية.

وتمتد المرحلة الثانية على مدار شهرين، قبل أن تختتم بالتقييم النهائي المقرر من 6 إلى 9 سبتمبر 2026، تحت إشراف خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم.

..والمقياس الثاني لتربص إجازة “كاف أ” بتلمسان

في نفس السياق، أطلقت المديرية التقنية الوطنية، عبر قسم التكوين، التابع للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أول أمس الاثنين بالمركز التقني الجهوي لتلمسان، المقياس الثاني من تربص الحصول على إجازة “كاف أ” الخاص بالمجموعة الأولى، ضمن موسم 2026-2027.

وأشرف على افتتاح التربص مدير قسم التكوين بالمديرية التقنية الوطنية، كريم قاصد، فيما يؤطره نخبة من المكونين الفدراليين إلى جانب مكونين معتمدين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتضمن برنامج المقياس الثاني محاور الوعي الذاتي، ومبادئ اللعب، والتنشيطين الهجومي والدفاعي، والقدرات البدنية، وأنظمة اللعب، على أن تتواصل أشغاله إلى غاية 9 جويلية 2026.