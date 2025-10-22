انطلاق المسابقة التصفوية الولائية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

في طبعتها الـ21 بين 20 إلى 31 أكتوبر الجاري.. وزارة الشؤون الدينية:

أفادت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأربعاء، بتنظيم ما بين 20 إلى 31 أكتوبر الجاري، المسابقة التصفوية الولائية، تحضيرا لتنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم في طبعتها الـ21.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه في إطار التحضيرات الجارية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم في طبعتها الـ21 لعام 1447 هـ/ 2026م، تنظم الوزارة المسابقة التصفوية الولائية لهذه الجائزة، ما بين 20 إلى 31 أكتوبر الجاري، حيث يكون التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقات القرآنية عبر الرابط التالي :https://moussabaka.marw.dz”.

وتخص المسابقات القرآنية التي تشملها المنصة “فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، فرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وفرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة”.

وفيما يتعلق بشروط المشاركة، فإن المسابقة “مفتوحة للذكور والإناث، على أن يكون المترشح حافظا للقرآن الكريم كله برواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق، متمكنا من أحكام التجويد في الفروع الثلاثة”.

كما يشترط أن “يكون سن المتسابق ما بين 15 و25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمسابقة الدولية، وأن لا يقل عن 25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمسابقة الوطنية”.

وفيما يخص الفرع الثالث، “فيشترط أن لا يزيد سن المتسابق عن 15 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة، وأن لا يكون المترشح فائزا بالمراتب الثلاث الأولى في المسابقات الوطنية بالنسبة لمن يترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة”.

وتشمل شروط المشاركة -وفقا لذات البيان- أن “لا يكون فائزا بالمراتب الثلاث الأولى في جائزة الجزائر، فرع المسابقة الدولية بالنسبة لمن يترشح للمشاركة في المسابقة الدولية”، وأن “لا يكون من القراء المعروفين وطنيا أو دوليا”.