انطلاق المسابقة الدولية لمقرأة الجزائر للقرآن الكريم بمشاركة متسابقين من 19 دولة

انطلقت اليوم السبت 16 ديسمبر، بالجزائر العاصمة، التصفيات النهائية للطبعة الأولى من مسابقة مقرأة الجزائر الإلكترونية الدولية بمشاركة 19 دولة.

المسابقة تأتي ضمن فعاليات اللقاء الوطني الأول للتعليم القرآني عن بعد المنظم تحت شعار “مقرأة الجزائر الإلكترونية، من التأسيس إلى التطوير“.

أثناء كلمته الإفتتاحية، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن “عدد المشاركين في هذه المسابقة الأولى من نوعها، بلغ حوالي 800 مشارك من 19 دولة، من بينها تونس و ليبيا و أستراليا و بريطانيا”.

كما أشار إلى أن “800 متسابق من مختلف الجنسيات شاركوا في التصفيات الأولية لمدة شهرين عبر منصة مقرأة الجزائر الإلكترونية، بتأطير من أساتذة مجازون في القراءات العشر و غيرها من القراءات، حيث تأهل 70 متسابقا لخوض غمار التصفيات النهائية التي انطلقت اليوم السبت ضمن فعاليات اللقاء الوطني الأول للتعليم القرآني عن بعد”.

مضيفا أن المشاركين “سيتسابقون عن بعد من خلال سبعة فروع، يوجد منها حفظ القرآن كاملا مع التجويد و حفظ نصف القرآن مع التجويد و ترتيل و تجويد القرآن بدون حفظ، حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل فرع (21 فائزا) وسيتم تتويج الفائزين في حفل اختتامي يوم الاثنين المقبل”.

وتم إنشاء مقرأة الجزائر الإلكترونية، حسب ما أشار إليه بلمهدي، سنة 2020 بغرض تحفيظ القرآن و كل أحكامه من ترتيل و تجويد عن طريق الأنترنت للطلبة في الجزائر و مختلف دول العالم.

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، صباح اليوم على افتتاح اللقاء الوطني الأول للتعليم القرآني عن بُعد، بمفندق الرمال الذهبية بزرالدة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية السيد محمد حسوني والمكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية السيد أمين بن مالك .