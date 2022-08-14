انطلاق المسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022”

الفريق أول شنڤريحة يقف على آخر الترتيبات

تنطلق فعاليات المسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022″، اليوم الاثنين، بالناحية العسكرية الأولى، وتستمر حتى 27 أوت الجاري.

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة إلى موقع بوغار، الذي يُعد من أهم المواقع التي ستجرى فيها هذه التظاهرة الرياضية العسكرية الدولية، في البداية ورفقة قائدي القوات البرية والناحية العسكرية الأولى، ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير ومديرين مركزيين لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف السيد الفريق أول على تدشين موقع المسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا” وطاف بمختلف مرافقه، حيث تابع شروحات وافية قُدمت له من طرف مختلف أعضاء لجنة التنظيم.

عقب ذلك، تنقل الفريق أول إلى ميدان التدريب الأرضي، حيث قام بتدشين برج القفز، ليتابع إثر ذلك عرضا لقفز مظلي تدريبي من على البرج.

كما قام الفريق أول بتفتيش ميدان الرمايات التدريبي للمسابقة العسكرية الدولية بوغار، وبمقر الفوج 104 للمناورات العملياتية، استمع السيد الفريق أول إلى عرض تضمن شروحات وافية لمختلف الجوانب التحضيرية الخاصة بهذا الموقع.