انطلاق المعاينة الأولى للملاعب يوم 27 جويلية

الرابطة الثانية هواة 2026- 2027:

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، أن اللجنة الوطنية المؤقتة لمراقبة الملاعب ستشرع في إجراء المعاينة الأولى لملاعب أندية الرابطة الثانية، يوم الاثنين 27 جويلية 2026، وذلك في إطار التحضير لانطلاق الموسم الرياضي 2026-2027.

وأوضحت الرابطة، في بيان لها نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ مهام اللجنة الوطنية المؤقتة لمراقبة الملاعب، الهادفة إلى التأكد من مطابقة المنشآت الرياضية للمعايير التنظيمية والتقنية المعتمدة من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ودعت الرابطة الأندية ومسؤولي مختلف المنشآت الرياضية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمل اللجنة، من خلال ضمان جاهزية الملاعب، لاسيما ما يتعلق بنظافة الملعب ومحيطه، وأرضية الميدان، والمدرجات، وغرف تبديل الملابس الخاصة بالفرق والحكام، وغرفة مكافحة المنشطات، والمنصة الشرفية، ومقصورة الصحافة.

كما طالبت الرابطة الأندية بإبلاغ الجهات المعنية كتابيا، والحرص على حضور ممثليها ضمن أشغال لجنة المعاينة، ويتعلق الأمر بمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني، والحماية المدنية، إضافة إلى مالك الملعب ومديره.

وأكدت الرابطة أن هذه المعاينات تندرج ضمن الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ضمان جاهزية الملاعب واستيفائها لجميع الشروط المطلوبة قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.يذكر أن بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم بقسميها وسط-شرق ووسط -غرب ستنطلق في 4 سبتمبر المقبل.