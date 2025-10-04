انطلاق المعرض الدولي الرابع للمشروبات والأغذية السائلة

افتُتحت اليوم السبت فعاليات المعرض الدولي الرابع للمشروبات والأغذية السائلة بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، وسط مشاركة واسعة للفاعلين في القطاع، حيث يشكل الحدث منصة عملية تجمع بين الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية وتطوير تنافسية المنتجات الجزائرية.

ويستمر المعرض إلى غاية الثلاثاء المقبل، ويهدف إلى دعم حضور الصناعات الوطنية في أسواق إفريقيا وحوض المتوسط، من خلال تحويل الفضاء من مجرد عرض للمنتجات إلى منصة مهنية متكاملة تتيح التقاء الموردين والمصنعين. كما يركز على التغطية التكنولوجية في مجالات التغليف، الرقمنة والجودة، إضافة إلى منتدى مهني يتناول قضايا السلامة الغذائية والتشريعات.

وتوضح الوثيقة التقديمية للمعرض أنّ هذه الطبعة تركز على بناء شراكات إنتاجية وتدعيم المنتوج المحلي وتقليص هشاشة سلاسل الإمداد، مع إعطاء أهمية خاصة لمحور التغليف والوسم وإعادة التدوير باعتباره رافعة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين الجودة والامتثال للمعايير البيئية، في انسجام مع توجهات الاقتصاد الدائري والأسواق التنظيمية الصارمة.

كما تضع دورة 2025 في صلب اهتماماتها استثمار التحول الرقمي للصناعة عبر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتيك والواقع المعزّز وتحليلات البيانات من أجل رفع الإنتاجية، تقليل التوقفات وتحسين التتبع والجودة.

ويغطي المعرض قطاعات المياه، الألبان، العصائر، الزيوت، القهوة، الشاي والمشروبات غير الكحولية، حيث يتيح للمتعاملين اختبار الجودة والتسعير والتغليف ميدانياً. كما سيُتوج الحدث بجائزة أفضل مياه بناءً على تصويت الجمهور، في تكريس لمكانة المستهلك كمرجع نهائي للجودة.

وأكد المنظمون أن هذه التظاهرة تنسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل من حماية المستهلك بوصلة للسياسات العمومية في مجال الأمن الغذائي.