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اقتصاد

انطلاق المعرض الدولي للخشب .. قريبا

الشروق أونلاين
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انطلاق المعرض الدولي للخشب .. قريبا

سيتم تنظيم الطبعة الثالثة للمعرض الدولي للخشب والنجارة والأثاث “ألجيريا وودتاك” من 23 إلى 26 نوفمبر الجاري, في قصر المعارض بالجزائر العاصمة, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمنظمين.

وستعرف هذه الطبعة مشاركة أزيد من 100 عارض من الجزائر ومن سبع دول وهي الصين, وروسيا, وتونس, وإسبانيا, وألمانيا, وتركيا بالإضافة إلى بلغاريا.

وحشب البيان الصادر عن الجهة المنظمة, يتوقع حضور أكثر من 10 آلاف زائر ومستثمر لاكتشاف ومعرفة مختلف التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة, بالإضافة الى الموارد المتنوعة بدء من المواد الأولية الى المنتوجات النهائية بما في ذلك المعدات والآلات.

وبالموازاة مع ذلك, سيتم تنظيم يوم اعلامي ودراسي حول صناعة الخشب والاثاث, بالإضافة الى مداخلات من طرف مختصين في المجال لتسليط الضوء على أبرز التطورات التكنولوجية وفرص الاستثمار في هذا المجال, حسب البيان.

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