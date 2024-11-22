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اقتصاد

انطلاق المعرض الدولي للطاقة المتجددة .. قريبا

الشروق أونلاين
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انطلاق المعرض الدولي للطاقة المتجددة .. قريبا

أعلن تجمع الجزائر للطاقة المتجددة والخضراء عن اطلاق الطبعة 14 للمعرض الدولي للانتقال الطاقي وطاقات المستقبل “ايرا”.

وحسب بيان صادر عن الجهة المنظمة، فان المعرض الذي سيحتضنه مركز المؤتمرات محمد بن أحمد في وهران، سيقام أيام 25-26-27 نوفمبر الجاري.

وسيعرف هذا المعرض مشاركات العديد من الفاعلين الاقتصاديين في مجال الطاقة على غرار مركز تنمية الطاقات المتجددة والعملاق الصيني “هواوي” والشركة الجزائرية الكوابل.

كما ينتظر أن يشهد هذا الملتقى اطلاق محاضرات ونقاشات حول سبل تطوير الطاقة المتجددة في الجزائر.

وتعد الجزائر من بين الدول الغنية بموارد الطاقة المتجددة، الامر الذي دفعها الى تسطير استراتيجية متكاملة للوصول الى 3000 ميغاواط من الكهرباء المنتجة عبر الطاقة الشمسية.

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