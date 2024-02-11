انطلاق “المغامرة” الجديدة لِسليماني

خاض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الأحد، أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد ميخلن البلجيكي.

ويُشير تاريخ الـ 23 من جانفي الماضي، إلى موعد آخر مقابلة رسمية للمهاجم سليماني، حينما دخل إلى أرضية الميدان بديلا في لقاء المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه الموريتاني، لِحساب نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وتعادل فريق ميخلن بِهدف في كلّ مرمى مع الضّيف نادي جينك، في مواجهة بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة البلجيكية.

واستفاد سليماني من فرصة اللّعب انطلاقا من الدقيقة الـ 59، وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

وبات فريق ميخلن يجمع 33 نقطة في المركز الـ 9، ويشغل نادي جينك الرّتبة الـ 6 بِرصيد 37 نقطة.