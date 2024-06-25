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انطلاق المفاوضات الرسمية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الشروق أونلاين
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انطلاق المفاوضات الرسمية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
أرشيف
الاتحاد الأوروبي

تشرع سلطات أوكرانيا يوم الثلاثاء، في مفاوضاتها الرسمية من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، مؤتمر الحكومات الذي يعتبر المرحلة الأولى من مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

وقالت الوزيرة البلجيكية:”هذه لحظة تاريخية لنا جميعًا، ونقطة تحول في علاقاتنا”. مجدّدة إدانة الاتحاد الأوروبي للحرب الروسية على أوكرانيا.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن انطلاق مفاوضات بلاده مع الاتحاد الأوروبي “يوما تاريخيا من أجل أوكرانيا وأوروبا”.

وتقدمت أوكرانيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فيفري 2022، أياما قليلة بعد بداية الحرب الروسية على أراضيها.

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