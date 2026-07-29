انطلاق المقياس الثاني للحصول على إجازة “كاف أ”

أعطت المديرية الفنية الوطنية على مستوى “الفاف”، عبر قسم التكوين، إشارة انطلاق المقياس الثاني من أجل الحصول على إجازة “كاف أ” لفائدة مدربي المجموعتين الثانية والثالثة، ضمن الموسم التكويني الجديد 2026-2027، بحسب ما كشفه الاتحاد الجزائري للعبة عبر موقعه الرسمي.

ويحتضن المركز التقني الوطني بسيدي موسى تربص المجموعة الثانية، فيما يستضيف مركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (تيبازة) تربص المجموعة الثالثة، تحت إشراف مدير قسم التكوين بالمديرية التقنية الوطنية، كريم قاصد.

ويؤطر التربص نخبة من المكونين، وفق برنامج يجمع بين الدروس النظرية والتطبيقية، ويتناول محاور عدة، أبرزها مبادئ اللعب، والتحضير البدني، وأنظمة اللعب، إلى جانب التنشيطين الهجومي والدفاعي.