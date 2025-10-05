-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

انطلاق الموسم التكويني.. ترقية أزيد من 15 ألف أستاذ وموظف

الشروق أونلاين
  • 249
  • 0
انطلاق الموسم التكويني.. ترقية أزيد من 15 ألف أستاذ وموظف
ح.م
أرحاب خلال اشرافها على انطلاق الموسم الجديد

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، الأحد، من ولاية المدية على الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025.

وفي كلمة لها خلال اعطائها إشارة انطلاق الموسم التكويني من وسط مدينة المدية، أعلنت أرحاب عن ترقية أكثر من 15 ألف أستاذ وموظف في قطاع التكوين كإجراء استثنائي نظير مجهوداتهم التي ساهمت في تطوير القطاع.

وكشفت المتحدثة ذاتها عن تخصصات جديدة تم إدراجها في القطاع على غرار الذكاء الاصطناعي والمقاولاتية.

وتشهد الدورة التحاق 385 ألف متربص ومتمهن جديد بالمؤسسات التكوينية عبر ولايات الوطن للاستفادة من مختلف أنماط التكوين.

ومساء السبت، عبّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تمنياته بالتوفيق لكل المتربصات والمتربصين المنتسبين للقطاع.

مقالات ذات صلة
رابحي يريد جعل الجزائر العاصمة “من أرقى العواصم العالمية”

رابحي يريد جعل الجزائر العاصمة “من أرقى العواصم العالمية”

رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة أحمد طالب الإبراهيمي

رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة أحمد طالب الإبراهيمي

أكتوبر الوردي.. عندما تكون التوعية أقوى من الخوف

أكتوبر الوردي.. عندما تكون التوعية أقوى من الخوف

هل تعتمد وزارة التربية التبادل بين الأساتذة بصفة دائمة؟

هل تعتمد وزارة التربية التبادل بين الأساتذة بصفة دائمة؟

أحدث التكنولوجيات والابتكارات في صالون” تاكستيل” في الجزائر

أحدث التكنولوجيات والابتكارات في صالون” تاكستيل” في الجزائر

كل الدعم لمعاهد تدريس اللغة الروسية في الجزائر

كل الدعم لمعاهد تدريس اللغة الروسية في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد