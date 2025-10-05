انطلاق الموسم التكويني.. ترقية أزيد من 15 ألف أستاذ وموظف

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، الأحد، من ولاية المدية على الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025.

وفي كلمة لها خلال اعطائها إشارة انطلاق الموسم التكويني من وسط مدينة المدية، أعلنت أرحاب عن ترقية أكثر من 15 ألف أستاذ وموظف في قطاع التكوين كإجراء استثنائي نظير مجهوداتهم التي ساهمت في تطوير القطاع.

وكشفت المتحدثة ذاتها عن تخصصات جديدة تم إدراجها في القطاع على غرار الذكاء الاصطناعي والمقاولاتية.

وتشهد الدورة التحاق 385 ألف متربص ومتمهن جديد بالمؤسسات التكوينية عبر ولايات الوطن للاستفادة من مختلف أنماط التكوين.

ومساء السبت، عبّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تمنياته بالتوفيق لكل المتربصات والمتربصين المنتسبين للقطاع.